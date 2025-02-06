О нас

Ryanair планирует первой возобновить полеты в Украину после открытия неба

Ryanair планирует первой возобновить полеты в Украину после открытия неба Ryanair хочет быть первой авиакомпанией, которая вернется в Украину, как откроют небо.
Другие страны
6 февраля 2025 г. 20:20
Ryanair планирует первой возобновить полеты в Украину после открытия неба

Ryanair хочет стать первой авиакомпанией, которая вернется в Украину после открытия украинского неба.

Как передает Report со ссылкой на The Independent, об этом заявил генеральный директор Ryanair Майкл О’Лири.

"Мы хотим быть первой авиакомпанией, которая вернулась в Украину, и у нас есть план запустить около 25 маршрутов в и из Киева и Львова в течение шести недель после восстановления неба. Нам нужно шесть недель, чтобы заполнить эти рейсы", - сказал он.

По его словам, Ryanair намерена создать базы в Киеве и Львове и возобновить рейсы в Лондон и другие европейские города.

О’Лири отметил, что аэропорты Киева и Львова готовы к работе.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

Трамп предложил пересмотреть систему авиабезопасности после катастрофы в Вашингтоне
Трамп предложил пересмотреть систему авиабезопасности после катастрофы в Вашингтоне
6 февраля 2025 г. 20:10
ХАМАС призвал лидеров арабских стран провести встречу по Газе для обсуждения предложений Трампа
ХАМАС призвал лидеров арабских стран провести встречу по Газе для обсуждения предложений Трампа
6 февраля 2025 г. 19:59
Мулино обвинил Госдеп во лжи о решениях администрации Панамкого канала
Мулино обвинил Госдеп во лжи о решениях администрации Панамкого канала
6 февраля 2025 г. 19:45
Анкара и Дамаск подготовят программу развития военного потенциала ВС Сирии
Анкара и Дамаск подготовят программу развития военного потенциала ВС Сирии
6 февраля 2025 г. 19:39
Израильские военные задержали 25 человек в ходе контртеррористических операций на Западном берегу реки Иордан
Израильские военные задержали 25 человек в ходе контртеррористических операций на Западном берегу реки Иордан
6 февраля 2025 г. 19:24
Трамп заявил о прогрессе в урегулировании конфликта в Украине
Трамп заявил о прогрессе в урегулировании конфликта в Украине
6 февраля 2025 г. 19:16
Фидан и Лавров обсудили по телефону Украину и Сирию
Фидан и Лавров обсудили по телефону Украину и Сирию
6 февраля 2025 г. 18:43
МИД РФ: USAID занимается сменой режимов, а не развитием
МИД РФ: USAID занимается сменой режимов, а не развитием
6 февраля 2025 г. 18:29
СМИ: Трамп на встрече с премьером Японии потребует увеличить расходы на оборону
СМИ: Трамп на встрече с премьером Японии потребует увеличить расходы на оборону
6 февраля 2025 г. 18:26
В ЕС считают Газу неотъемлемой частью будущего палестинского государства
В ЕС считают Газу неотъемлемой частью будущего палестинского государства
6 февраля 2025 г. 17:56

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi