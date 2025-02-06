Ryanair планирует первой возобновить полеты в Украину после открытия неба

Ryanair хочет быть первой авиакомпанией, которая вернется в Украину, как откроют небо.

Ryanair хочет стать первой авиакомпанией, которая вернется в Украину после открытия украинского неба.

Как передает Report со ссылкой на The Independent, об этом заявил генеральный директор Ryanair Майкл О’Лири.

"Мы хотим быть первой авиакомпанией, которая вернулась в Украину, и у нас есть план запустить около 25 маршрутов в и из Киева и Львова в течение шести недель после восстановления неба. Нам нужно шесть недель, чтобы заполнить эти рейсы", - сказал он.

По его словам, Ryanair намерена создать базы в Киеве и Львове и возобновить рейсы в Лондон и другие европейские города.

О’Лири отметил, что аэропорты Киева и Львова готовы к работе.