Ряду СМИ Китая запретили резко критиковать Трампа из-за торговой войны

Баку. 9 июля. REPORT.AZ/ Некоторые государственные СМИ Китая получили распоряжение от властей смягчить критику и не использовать "агрессивный язык" в отношении американского президента Дональда Трампа на фоне разгоревшейся на прошлой неделе торговой войны между Пекином и Вашингтоном.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает в понедельник газета South China Morning Post со ссылкой на анонимный источник.

В первую очередь СМИ призывают отказаться от грубых и непристойных выражений, чтобы ситуация вокруг торговых пошлин не превратилась в войну, основанную на взаимных оскорблениях. Однако саму критику в адрес администрации Белого дома и его решений по торговой войне использовать можно.

Персонально китайские СМИ никого обвинять не будут, считается, что данный шаг направлен на урегулирование ситуации и является попыткой избежать враждебной реакции Трампа.