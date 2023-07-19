Рядовой армии США перешел на территорию КНДР

Рядовой 2-го класса армии США Трэвис Кинг "умышленно и без разрешения" пересек границу между КНДР и Южной Кореей.

Рядовой 2-го класса армии США Трэвис Кинг "умышленно и без разрешения" пересек границу между КНДР и Южной Кореей.

Как передает Report , об этом сообщает CBS News.

Судьба военного пока неизвестна, однако официальные лица в США высказали предположение, что он находится под стражей на территории Северной Кореи.

"Гражданин США во время ознакомительного тура JSA без разрешения пересек военную демаркационную линию в Корейскую Народно-Демократическую Республику (КНДР)", — сообщили в ООН.

Отмечается, что ООН работает с Корейской народной армией с целью уладить данный инцидент.

Свидетель произошедшего рассказал, что перед тем, как мужчина убежал на территорию КНДР, он рассмеялся и сказал "ха-ха", из-за чего сопровождающие пришли в замешательство и первоначально посчитали его действия неудачной шуткой. Перед побегом мужчина был заключен под стражу в Южной Корее по дисциплинарным причинам и его планировали вывезти из страны.

"После прохождения контроля безопасности в аэропорту он каким-то образом вернулся и сумел присоединиться к группе пограничного тура, прежде чем пересечь границу с Северной Кореей", — сообщает телеканал.

Позднее Министерство обороны США подтвердило, что американский военнослужащий самовольно пересек демаркационную линию со стороны Республики Корея и был взят под стражу в КНДР. Соответствующее заявление распространил официальный представитель командования контингента американских войск в Южной Корее (USFK) полковник Айзек Тейлор.