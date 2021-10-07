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Рядом с Токио произошло мощное землетрясение

Рядом с Токио произошло мощное землетрясение Мощное землетрясение магнитудой 6,1 произошло сегодня рядом с японской столицей. Как передает Report со ссылкой на ТАС, об этом сообщило национальное метеорологическое управление страны.
Другие страны
7 октября 2021 г. 18:30
Рядом с Токио произошло мощное землетрясение

Мощное землетрясение магнитудой 6,1 произошло сегодня рядом с японской столицей.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило национальное метеорологическое управление страны.

Эпицентр подземных толчков находился на границе префектур Токио и Тиба. Очаг залегал на глубине 80 км.

В зданиях в японской столице сильно раскачивались стены. На улицах сработала экстренная система предупреждения.

Движение скоростных поездов "синкансен" в районе Токио полностью приостановлено после землетрясения.

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