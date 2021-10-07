Рядом с Токио произошло мощное землетрясение

Рядом с Токио произошло мощное землетрясение

Мощное землетрясение магнитудой 6,1 произошло сегодня рядом с японской столицей. Как передает Report со ссылкой на ТАС, об этом сообщило национальное метеорологическое управление страны.

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Мощное землетрясение магнитудой 6,1 произошло сегодня рядом с японской столицей. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило национальное метеорологическое управление страны. Эпицентр подземных толчков находился на границе префектур Токио и Тиба. Очаг залегал на глубине 80 км. В зданиях в японской столице сильно раскачивались стены. На улицах сработала экстренная система предупреждения. Движение скоростных поездов "синкансен" в районе Токио полностью приостановлено после землетрясения. Подпишитесь на нашу страницу в Facebook