Рядом с Токио произошло мощное землетрясение

Мощное землетрясение магнитудой 6,1 произошло сегодня рядом с японской столицей.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило национальное метеорологическое управление страны.
Эпицентр подземных толчков находился на границе префектур Токио и Тиба. Очаг залегал на глубине 80 км.
В зданиях в японской столице сильно раскачивались стены. На улицах сработала экстренная система предупреждения.
Движение скоростных поездов "синкансен" в районе Токио полностью приостановлено после землетрясения.