Рядом с Каиром в перестрелке с террористами погибли трое полицейских

Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ Трое офицеров египетской полиции погибли и еще несколько получили ранения в результате вооруженного столкновения с террористами в районе эль-Вахат в окрестностях Каира.

Как передает Report, об этом сообщил новостной портал "Ватан".

Сообщается, что полицейские проводили операцию по обезвреживанию террористической ячейки, скрывавшейся в этом пустынном районе. В числе погибших и пострадавших - офицеры и рядовые спецназа и сил национальной безопасности, уточняет издание.