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    Рядом с Каиром в перестрелке с террористами погибли трое полицейских

    Полицейские проводили операцию по обезвреживанию террористической ячейки

    Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ Трое офицеров египетской полиции погибли и еще несколько получили ранения в результате вооруженного столкновения с террористами в районе эль-Вахат в окрестностях Каира.

    Как передает Report, об этом сообщил новостной портал "Ватан".

    Сообщается, что полицейские проводили операцию по обезвреживанию террористической ячейки, скрывавшейся в этом пустынном районе. В числе погибших и пострадавших - офицеры и рядовые спецназа и сил национальной безопасности, уточняет издание.

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