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Ряд стран выразили обеспокоенность угрозами безопасности ядерных объектов в Украине

Ряд стран выразили обеспокоенность угрозами безопасности ядерных объектов в Украине Франция, Германия, Италия, Великобритания, Канада, США, Украина, Республика Корея, Швейцария, а также глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель "серьезно озабочены" угрозами безопасности мирных ядерных объектов на Украине.
Другие страны
23 сентября 2022 г. 17:08
Ряд стран выразили обеспокоенность угрозами безопасности ядерных объектов в Украине

Франция, Германия, Италия, Великобритания, Канада, США, Украина, Республика Корея, Швейцария, а также глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель "серьезно озабочены" угрозами безопасности мирных ядерных объектов на Украине.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в совместном заявлении, распространенном в пятницу в Брюсселе.

"Мы, министры иностранных дел Канады, Франции, Германии, Италии, Великобритании, Украины и высокопоставленные должностные лица Республики Корея, Швейцарии, Соединенных Штатов Америки, верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности выражаем нашу серьезную озабоченность в связи с угрозами безопасности и сохранности ядерных объектов, предназначенных для мирных целей на Украине, и их персонала, что значительно повышает риск ядерной аварии", - отмечается в нем.

Участники заявления подчеркивают "важность "Семи незаменимых основ ядерной и физической ядерной безопасности", изложенных гендиректором МАГАТЭ в заявлении на заседании Совета управляющих МАГАТЭ 2-3 марта 2022 года".

"Мы приветствуем миссию поддержки и помощи МАГАТЭ в Запорожье и выражаем признательность генеральному директору и его команде за смелость и решимость в выполнении этой важной миссии. Мы поддерживаем усилия по сохранению постоянного присутствия МАГАТЭ на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) для поддержки Украины и готовы по мере необходимости поддерживать цели миссии МАГАТЭ в области ядерной безопасности, защиты и гарантий", - заключается в нем.

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