Ряд стран Восточной Европы призвали к усилению сил НАТО в регионе

В Вильнюсе состоялась встреча советников лидеров Литвы, Латвии, Эстонии, Польши и Украины по вопросам внешней политики и безопасности.

В Вильнюсе состоялась встреча советников лидеров Литвы, Латвии, Эстонии, Польши и Украины по вопросам внешней политики и безопасности.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в пресс-службе президента Литвы.

В ходе переговоров стороны вступили за усиление присутствия сил Североатлантического альянса в регионе, а также подчеркнули необходимость укрепления региональной системы ПВО.

В рамках встречи советники глав стран Балтии, Польши и Украины высказали свои пожелания в отношении предстоящего саммита НАТО, который должен пройти в Литве летом следующего года. В частности, стороны призвали к обсуждению усиления восточного фланга блока и украинского кризиса.