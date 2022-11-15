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Ряд стран Восточной Европы призвали к усилению сил НАТО в регионе

Ряд стран Восточной Европы призвали к усилению сил НАТО в регионе В Вильнюсе состоялась встреча советников лидеров Литвы, Латвии, Эстонии, Польши и Украины по вопросам внешней политики и безопасности.
Другие страны
15 ноября 2022 г. 02:27
Ряд стран Восточной Европы призвали к усилению сил НАТО в регионе

В Вильнюсе состоялась встреча советников лидеров Литвы, Латвии, Эстонии, Польши и Украины по вопросам внешней политики и безопасности.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в пресс-службе президента Литвы.

В ходе переговоров стороны вступили за усиление присутствия сил Североатлантического альянса в регионе, а также подчеркнули необходимость укрепления региональной системы ПВО.

В рамках встречи советники глав стран Балтии, Польши и Украины высказали свои пожелания в отношении предстоящего саммита НАТО, который должен пройти в Литве летом следующего года. В частности, стороны призвали к обсуждению усиления восточного фланга блока и украинского кризиса.

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