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Ряд стран приветствовали резолюцию МАГАТЭ по Ирану

Ряд стран приветствовали резолюцию МАГАТЭ по Ирану США, Великобритания, Франция и Германия приветствуют принятие накануне Советом управляющих МАГАТЭ антииранской резолюции.
Другие страны
23 ноября 2024 г. 23:32
Ряд стран приветствовали резолюцию МАГАТЭ по Ирану

США, Великобритания, Франция и Германия приветствуют принятие накануне Советом управляющих МАГАТЭ антииранской резолюции.

Как передает Report, это следует из заявления четырех стран, опубликованного на сайте британского правительства.

"Мы, правительства Франции, Германии, Великобритании и США, приветствуем принятие Советом управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) резолюции по Ирану", - говорится в заявлении.

Согласно информации, эти страны осудили Иран за непредоставление МАГАТЭ информации по вопросам, связанным с использованием ядерных материалов, и призвали его к сотрудничеству с организацией.

Днем ранее агентство Reuters сообщило, что Совет управляющих МАГАТЭ принял резолюцию, в которой раскритиковал Иран за недостаточное сотрудничество с агентством. Ранее глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что иранская сторона предпримет решительные ответные меры, если МАГАТЭ примет неконструктивное решение, выпустив резолюцию против Тегерана и его ядерной программы.

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