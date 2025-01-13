Ряд стран НАТО проведут учения Steadfast Dart-25

Девять стран НАТО с 13-го января по 26-ое февраля проведут учения Steadfast Dart-25 для проверки способности к оперативному развертыванию войск на восточном фланге.
Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом говорится в сообщении командования Силами реагирования союзников (ARF).
Проверка готовности к быстрому развертыванию сил будет осуществляться в ходе вымышленного конфликта с примерно равным по силе противником.
В учениях будут задействованы около 10 тыс. военнослужащих из девяти стран-членов НАТО, а также воздушные, сухопутные, морские и специальные силы. Маневры будут проведены в Румынии, Болгарии и Греции.