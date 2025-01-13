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Ряд стран НАТО проведут учения Steadfast Dart-25

Ряд стран НАТО проведут учения Steadfast Dart-25 Девять стран НАТО с 13-го января по 26-ое февраля проведут учения Steadfast Dart-25 для проверки способности к оперативному развертыванию войск на восточном фланге.
Другие страны
13 января 2025 г. 10:40
Ряд стран НАТО проведут учения Steadfast Dart-25

Девять стран НАТО с 13-го января по 26-ое февраля проведут учения Steadfast Dart-25 для проверки способности к оперативному развертыванию войск на восточном фланге.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом говорится в сообщении командования Силами реагирования союзников (ARF).

Проверка готовности к быстрому развертыванию сил будет осуществляться в ходе вымышленного конфликта с примерно равным по силе противником.

В учениях будут задействованы около 10 тыс. военнослужащих из девяти стран-членов НАТО, а также воздушные, сухопутные, морские и специальные силы. Маневры будут проведены в Румынии, Болгарии и Греции.

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Версия на английском языке Several NATO countries to conduct Steadfast Dart-25 exercises
Версия на азербайджанском языке Bir sıra NATO ölkələri “Steadfast Dart-25” təlimləri keçirəcək

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