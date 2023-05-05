Ряд стран Европы просят ЕК продлить запрет ввоза зерна из Украины после 5 июня

Пять стран Евросоюза (ЕC) - Болгария, Польша, Румыния, Словакия и Венгрия просят Еврокомиссию продлить запрет ввоза зерна из Украины после 5 июня.

Пять стран Евросоюза (ЕC) - Болгария, Польша, Румыния, Словакия и Венгрия просят Еврокомиссию продлить запрет ввоза зерна из Украины после 5 июня.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщил журналистам министр сельского хозяйства и развития села Польши Роберт Телюс.

"Мы, пять стран, обратимся к Европейской комиссии, чтобы продлить действие этого постановления после 5 июня. Вы знаете, что ограничения пока действуют до 5 июня", - сказал он.

ЕК сообщила, что приняла меры по импорту отдельных зерновых культур из Украины. Меры нацелены на устранение логистических трудностей, связанных с этими продуктами в Болгарии, Венгрии, Польше, Румынии и Словакии. Они вступили в силу 2 мая и продлятся до 5 июня 2023 года. В течение этого периода пшеница, кукуруза, рапс и подсолнечные семена украинского происхождения могут по-прежнему передаваться для свободного обращения во всех государствах-членах ЕС, кроме этих пяти государств. Параллельно Болгария, Венгрия, Польша и Словакия обязались отменить свои односторонние меры в отношении пшеницы, кукурузы, рапса, семян подсолнечника и любых других продуктов, поступающих из Украины.