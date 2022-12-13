Ряд стран ЕС выступили против предложения Макрона о гарантиях безопасности для РФ

Несколько стран Европейского союза официально выступили против заявления президента Франции Эмманюэля Макрона о необходимости предоставить России гарантии безопасности по завершении конфликта в Украине.

Несколько стран Европейского союза официально выступили против заявления президента Франции Эмманюэля Макрона о необходимости предоставить России гарантии безопасности по завершении конфликта в Украине.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters.

Отмечается, что демарш после слов Макрона предприняли Латвия, Литва, Эстония, Словакия и Польша.

Ранее президент Франции предложил подумать о том, что будет после завершения войны, частности, о новой архитектуре безопасности, предполагающей гарантии для всех участников конфликта. Политик напомнил, что российский президент Владимир Путин неоднократно высказывал опасения по поводу того, что НАТО "придет к дверям" России.