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Ряд стран ЕС, Турция, Оман предлагают провести у себя переговоры США и Ирана

Ряд стран ЕС, Турция, Оман предлагают провести у себя переговоры США и Ирана Ряд стран Европы, Турция и Оман предлагали принять у себя переговоры США и Ирана в случае их возобновления.
Другие страны
20 июня 2025 г. 16:14
Ряд стран ЕС, Турция, Оман предлагают провести у себя переговоры США и Ирана

Ряд стран Европы, Турция и Оман предлагали принять у себя переговоры США и Ирана в случае их возобновления.

Как передает Report, об этом сообщает CBS News со ссылкой на источники.

"Турция и Оман, а также европейские страны, включая Италию и Норвегию, высказывались за то, чтобы принять у себя прямые или опосредованные переговоры США и Ирана, если Тегеран выберет такой путь", - сообщили источники.

По их словам, на фоне израильских атак на Иран связываться с представителями иранских властей стало сложнее.

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