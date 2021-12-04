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Ряд стран ЕС рассматривают открытие совместной дипмиссии в Афганистане

Ряд стран ЕС рассматривают открытие совместной дипмиссии в Афганистане Франция и ряд других стран ЕС ведут переговоры об открытии совместной дипмиссии в Афганистане без признания движения Талибан в качестве официальных властей.
Другие страны
4 декабря 2021 г. 14:50
Ряд стран ЕС рассматривают открытие совместной дипмиссии в Афганистане

Франция и ряд других стран ЕС ведут переговоры об открытии совместной дипмиссии в Афганистане без признания движения Талибан в качестве официальных властей.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил журналистам президент Франции Эмманюэль Макрон.

"Мы с несколькими европейскими странами думаем организовать <...> общее место, где смогли бы присутствовать европейские послы", - приводит слова Макрона агентство Reuters.

"Этот шаг отличается от политического признания или политического диалога с Талибаном. Мы постараемся открыть представительство как можно скорее", - заявил французский лидер перед отбытием в Саудовскую Аравию из Дохи (Катар).

Он добавил, что для открытия дипмиссии потребуется урегулировать вопросы, связанные с безопасностью.

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Версия на азербайджанском языке Əfqanıstanda bir sıra Avropa ölkələrinin birgə diplomatik nümayəndəliyi açıla bilər
Версия на английском языке Several EU countries working to open joint mission in Afghanistan

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