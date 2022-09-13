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Ряд стран ЕС не принимают от россиян документы на оформление туристических виз

Ряд стран ЕС не принимают от россиян документы на оформление туристических виз Латвия, Литва, Эстония, Польша, Чехия, Словакия, Дания, Бельгия и Нидерланды больше не принимают документы на оформление туристических виз от граждан России.
Другие страны
13 сентября 2022 г. 13:25
Ряд стран ЕС не принимают от россиян документы на оформление туристических виз

Латвия, Литва, Эстония, Польша, Чехия, Словакия, Дания, Бельгия и Нидерланды больше не принимают документы на оформление туристических виз от граждан России.

Как передает Report, об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

АТОР сообщает, что Италия, Испания, Греция, Франция, Венгрия и Кипр продолжают принимать документы от россиян для оформления виз для туристических поездок. При этом уточняется, что речь идет о национальных визах, не о шенгенской визе.

В АТОР добавили, что сроки рассмотрения документов увеличились. Теперь процедура занимает до 4 недель.

"Так, консульство Венгрии в Москве в среднем оформляет визу за 15 календарных дней, консульство Греции – за 2,5 недели", — говорится на сайте.

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Версия на английском языке Several EU countries don’t accept documents from Russians for issuing tourist visas

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