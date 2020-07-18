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Ряд обязанностей эмира Кувейта временно будет исполнять наследный принц

Ряд обязанностей эмира Кувейта временно будет исполнять наследный принц Наследный принц Кувейта Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах будет временно исполнять "ряд обязанностей" эмира государства, госпитализированного ранее.
Другие страны
18 июля 2020 г. 23:01
Ряд обязанностей эмира Кувейта временно будет исполнять наследный принц

Наследный принц Кувейта Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах будет временно исполнять "ряд обязанностей" эмира государства, госпитализированного ранее.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает кувейтское агентство новостей KUNA.

Напомним, что ранее в субботу канцелярия эмира Кувейта сообщила, что глава государства Сабах аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах госпитализирован для медицинских обследований. В канцелярии также добавили, что 91-летний эмир чувствует себя хорошо.

"По указу эмира наследник престола будет временно исполнять некоторые конституционные обязанности эмира", - приводит агентство слова министра канцелярии монарха шейха Али аль-Джарраха ас-Сабаха.

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