Ряд обязанностей эмира Кувейта временно будет исполнять наследный принц

Наследный принц Кувейта Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах будет временно исполнять "ряд обязанностей" эмира государства, госпитализированного ранее.

Наследный принц Кувейта Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах будет временно исполнять "ряд обязанностей" эмира государства, госпитализированного ранее.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает кувейтское агентство новостей KUNA.

Напомним, что ранее в субботу канцелярия эмира Кувейта сообщила, что глава государства Сабах аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах госпитализирован для медицинских обследований. В канцелярии также добавили, что 91-летний эмир чувствует себя хорошо.

"По указу эмира наследник престола будет временно исполнять некоторые конституционные обязанности эмира", - приводит агентство слова министра канцелярии монарха шейха Али аль-Джарраха ас-Сабаха.