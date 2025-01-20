Ряд мировых лидеров поздравили Трампа со вступлением в должность президента США

Несколько мировых лидеров поздравили президента США Дональда Трампа по случаю инаугурации и пожелали ему успехов на втором сроке.

Несколько мировых лидеров поздравили президента США Дональда Трампа по случаю инаугурации и пожелали ему успехов на втором сроке.

Как сообщает Report, это следует из публикаций глав государств в аккаунтах в соцсети X.

Канцлер Германии Олаф Шольц в своем поздравлении отметил, что США являются лучшим союзником Берлина: "Целью нашей политики всегда являются хорошие трансатлантические отношения".

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер также поздравил Трампа. Он заявил, что отношения между Британией и США продолжат процветать и в последующие годы.

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф заявил, что с нетерпением ждет укрепления двусторонних отношений с Вашингтоном: "Желаю Дональду Трампу успешной деятельности на втором президентском сроке".

Президент Израиля Биньямин Нетаньяху также поздравил Трампа и передал ему свои наилучшие пожелания.

Украинский лидер Владимир Зеленский также поздравил его в соцсетях: "Поздравляю президента Трампа и американский народ с инаугурацией 47-го президента США. Сегодня день перемен и одновременно день надежды на решение многих проблем, включая глобальные вызовы. Президент Трамп отличается своей решимостью".

"Мы все должны работать вместе, чтобы этот век стал великой и успешной эпохой для демократий, а не для тех, кто желает нашего поражения. Желаем вам успехов, президент Трамп! Мы надеемся на активное и взаимовыгодное сотрудничество. Вместе мы сильнее. Мы можем обеспечить миру и нашим народам большую безопасность, стабильность и экономический рост", - добавил Зеленский.

Премьер-министр Испании Педро Санчес в своем поздравлении заявил, что его страна с нетерпением ждет работы с новой администрацией США для укрепления стратегических связей и решения общих глобальных проблем.

Премьер-министр Австралии Энтони Албаниз отметил, что страну связывают с США дружественные узы: "Наш альянс никогда не был таким сильным. С нетерпением жду работы с вами над предстоящими возможностями и проблемами".

Напомним, что Дональд Трамп победил на президентских выборах в США в ноябре 2024 года. Сегодня он принес присягу и приступил к исполнению своих обязанностей.