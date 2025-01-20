О нас

Ряд мировых лидеров поздравили Трампа со вступлением в должность президента США

Ряд мировых лидеров поздравили Трампа со вступлением в должность президента США Несколько мировых лидеров поздравили президента США Дональда Трампа по случаю инаугурации и пожелали ему успехов на втором сроке.
Другие страны
20 января 2025 г. 22:41
Ряд мировых лидеров поздравили Трампа со вступлением в должность президента США

Несколько мировых лидеров поздравили президента США Дональда Трампа по случаю инаугурации и пожелали ему успехов на втором сроке.

Как сообщает Report, это следует из публикаций глав государств в аккаунтах в соцсети X.

Канцлер Германии Олаф Шольц в своем поздравлении отметил, что США являются лучшим союзником Берлина: "Целью нашей политики всегда являются хорошие трансатлантические отношения".

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер также поздравил Трампа. Он заявил, что отношения между Британией и США продолжат процветать и в последующие годы.

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф заявил, что с нетерпением ждет укрепления двусторонних отношений с Вашингтоном: "Желаю Дональду Трампу успешной деятельности на втором президентском сроке".

Президент Израиля Биньямин Нетаньяху также поздравил Трампа и передал ему свои наилучшие пожелания.

Украинский лидер Владимир Зеленский также поздравил его в соцсетях: "Поздравляю президента Трампа и американский народ с инаугурацией 47-го президента США. Сегодня день перемен и одновременно день надежды на решение многих проблем, включая глобальные вызовы. Президент Трамп отличается своей решимостью".

"Мы все должны работать вместе, чтобы этот век стал великой и успешной эпохой для демократий, а не для тех, кто желает нашего поражения. Желаем вам успехов, президент Трамп! Мы надеемся на активное и взаимовыгодное сотрудничество. Вместе мы сильнее. Мы можем обеспечить миру и нашим народам большую безопасность, стабильность и экономический рост", - добавил Зеленский.

Премьер-министр Испании Педро Санчес в своем поздравлении заявил, что его страна с нетерпением ждет работы с новой администрацией США для укрепления стратегических связей и решения общих глобальных проблем.

Премьер-министр Австралии Энтони Албаниз отметил, что страну связывают с США дружественные узы: "Наш альянс никогда не был таким сильным. С нетерпением жду работы с вами над предстоящими возможностями и проблемами".

Напомним, что Дональд Трамп победил на президентских выборах в США в ноябре 2024 года. Сегодня он принес присягу и приступил к исполнению своих обязанностей.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Dünyanın bir sıra liderləri Trampı vəzifəsinə başlaması münasibətilə təbrik edib

Другие новости из категории

Церемония инаугурации Трампа завершилась
Церемония инаугурации Трампа завершилась
20 января 2025 г. 23:09
Трамп: Мощь США позволит прекратить все войны и обеспечить в мире единство
Трамп: Мощь США позволит прекратить все войны и обеспечить в мире единство
20 января 2025 г. 23:07
Трамп: Власти США будут считать наркокартели террористическим организациям
Трамп: Власти США будут считать наркокартели "террористическим организациям"
20 января 2025 г. 22:54
Дональд Трамп вновь выведет США из Парижского соглашения по климату
Дональд Трамп вновь выведет США из Парижского соглашения по климату
20 января 2025 г. 22:30
Трамп заверил, что США будут стремиться к расширению территории и освоению Марса
Трамп заверил, что США будут стремиться к расширению территории и освоению Марса
20 января 2025 г. 22:21
Президент США пообещал вернуть контроль над Панамским каналом
Президент США пообещал вернуть контроль над Панамским каналом
20 января 2025 г. 22:21
Трамп указал на проблемы в США в сферах образования и здравоохранения
Трамп указал на проблемы в США в сферах образования и здравоохранения
20 января 2025 г. 22:16
Каллас: Евросоюз заинтересован в продолжении партнерства с США
Каллас: Евросоюз заинтересован в продолжении партнерства с США
20 января 2025 г. 22:09
Литва передала Украине 4,5 тыс. дронов
Литва передала Украине 4,5 тыс. дронов
20 января 2025 г. 22:03
Трамп: Золотой век США начинается прямо сейчас
Трамп: Золотой век США начинается прямо сейчас
20 января 2025 г. 21:45

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi