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Ряд банков Узбекистана, Кыргызстана и Армении приостановили работу с системой "Юнистрим"

Ряд банков Узбекистана, Кыргызстана и Армении приостановили работу с системой "Юнистрим" Один армянский банк Инекобанк и три узбекистанских банка — "Халк-банк", "Ипотека-банк" и "Капиталбанк"— сообщили о приостановке обслуживания российской системы денежных переводов "Юнистрим".
Другие страны
24 июля 2023 г. 18:57
Ряд банков Узбекистана, Кыргызстана и Армении приостановили работу с системой Юнистрим

Один армянский банк Инекобанк и три узбекистанских банка — "Халк-банк", "Ипотека-банк" и "Капиталбанк"— сообщили о приостановке обслуживания российской системы денежных переводов "Юнистрим".

Об этом сообщает Report со ссылкой на заявления кредитных организаций.

"Ипотека-банк" сообщает, что международный денежный перевод "Юнистрим" временно приостановлен», - указывается в публикации.

По информации агентства, информация о возобновлении "Юнистрим" будет предоставлена дополнительно позже.

"В "Халк-банке" временно приостанавливается работа системы международных денежных переводов "Юнистрим", — сообщили в пресс-службе кредитной организации.

В узбекском "Капиталбанке" заявили о приостановке работы сразу с тремя системами денежных переводов -"Юнистрим", Contact и "Золотая Корона" — с 25 июля.

Согласно данным пресс-службы, такое решение принято из-за роста сомнительных транзакций.

Армянский "Инекобанк" 24 июля также сообщил о недоступности "Юнистрима".

До этого сообщалось, что "Казпочта" с 20 июля временно перестала принимать и отправлять деньги в российской платежной системе "Юнистрим", попавшей под санкции США.

Также, шесть банков Киргизии приостановили работу с российской системой денежных переводов "Юнистрим"

Банк "Компаньон", Finсa банк, РСК банк, Капитал банк, Халк-банк, Банк Азии на своих официальных сайтах сообщили, что транзакции по системе недоступны.

Банк "Компаньон" информировал, что в связи с санкционными ограничениями недоступны входящие и исходящие переводы в долларах.

В Finсa банке заявили, что приостановлена выдача и отправка денежных средств в долларах и евро через систему денежных переводов "Юнистрим". На рубли данное ограничение не распространяется.

РСК банк и Банк Азии временно приостановили переводы в долларах. Капитал банк уведомил клиентов, что временно приостановлены все выплаты и отправки по системе.

Халк-банк объяснил тот факт, что переводы в настоящее время недоступны, тем, что проводятся технические работы.

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