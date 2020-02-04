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Ряд авиакомпаний приостановил рейсы в Китай

Ряд авиакомпаний приостановил рейсы в Китай

46 иностранных авиаперевозчиков приостановили полеты в КНР.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщило Управление гражданской авиации Китая.

Среди них Air France, American Airlines, Air Canada, Lufthansa, Finnair, Air India, Air Seoul и другие.

Распространение нового типа коронавируса вынудило многие страны и компании предпринять ограничительные меры по поездкам в Китай и из него.Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV.

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