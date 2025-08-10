Рябков: В диалоге России и США появляются ростки здравого смысла

В российско-американском диалоге зарождаются ростки здравого смысла, которого не хватало в последние годы.

Как передает Report, об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в эфире телеканала "Россия-1".

"В диалоге с США появляются некие ростки того здравого смысла, которого так не хватало в последние месяцы и годы", - сказал он.

По словам замминистра, сейчас нужна "не разрядка, а политическая воля к тому, чтобы температуру этих международных отношений перегретых начинать постепенно понижать"."Как это сделать - на очень многие вопросы нет ответов", - добавил Рябков. Он уточнил, что сам термин "разрядка" сегодня неуместно применять, так как он относится к прошлым этапам развития международных отношений.