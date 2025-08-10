О нас

Рябков: В диалоге России и США появляются ростки здравого смысла

Рябков: В диалоге России и США появляются ростки здравого смысла В российско-американском диалоге зарождаются ростки здравого смысла, которого не хватало в последние годы.
Другие страны
10 августа 2025 г. 14:10
Рябков: В диалоге России и США появляются ростки здравого смысла

В российско-американском диалоге зарождаются ростки здравого смысла, которого не хватало в последние годы.

Как передает Report, об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в эфире телеканала "Россия-1".

"В диалоге с США появляются некие ростки того здравого смысла, которого так не хватало в последние месяцы и годы", - сказал он.

По словам замминистра, сейчас нужна "не разрядка, а политическая воля к тому, чтобы температуру этих международных отношений перегретых начинать постепенно понижать"."Как это сделать - на очень многие вопросы нет ответов", - добавил Рябков. Он уточнил, что сам термин "разрядка" сегодня неуместно применять, так как он относится к прошлым этапам развития международных отношений.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Ryabkov: Rusiya-Amerika dialoqunda sağlam düşüncənin rüşeymləri yaranır

Самое читаемое

Завтра в Баку ожидается до 40, в регионах - до 41 градуса тепла 
Завтра в Баку ожидается до 40, в регионах - до 41 градуса тепла 
4 августа 2025 г. 12:43
Россия атаковала станцию, задействованную в поставках азербайджанского газа в Украину
Россия атаковала станцию, задействованную в поставках азербайджанского газа в Украину
6 августа 2025 г. 14:43
Трамп Мерцу: Встреча Путина и Уиткоффа была продуктивнее ожидаемого
Трамп Мерцу: Встреча Путина и Уиткоффа была продуктивнее ожидаемого
6 августа 2025 г. 23:06
Визит президента Ильхама Алиева в США
ФотоВизит президента Ильхама Алиева в США
9 августа 2025 г. 17:26
Мать и двухлетний ребенок погибли в ДТП, перейдя дорогу в неположенном месте
Мать и двухлетний ребенок погибли в ДТП, перейдя дорогу в неположенном месте
5 августа 2025 г. 13:23
Никол Пашинян: Это исторический день и успех для нашего региона
Никол Пашинян: Это исторический день и успех для нашего региона
9 августа 2025 г. 01:12
Дорожная полиция: Несоблюдение пешеходами ПДД приводит к непоправимым последствиям
ВидеоДорожная полиция: Несоблюдение пешеходами ПДД приводит к непоправимым последствиям
4 августа 2025 г. 11:14
В Бинагадинском и Сабунчинском районах Баку ограничат подачу газа
В Бинагадинском и Сабунчинском районах Баку ограничат подачу газа
5 августа 2025 г. 09:47
В результате удара ВС РФ по нефтебазе SOCAR в Одесской области четыре человека ранены
В результате удара ВС РФ по нефтебазе SOCAR в Одесской области четыре человека ранены
8 августа 2025 г. 20:37
На Солнце произошла вторая за сутки вспышка класса М
На Солнце произошла вторая за сутки вспышка класса М
4 августа 2025 г. 10:04

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi