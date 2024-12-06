Рябков: Россия стремится предотвратить прямое военное столкновение с НАТО

Россия продолжает направлять Западу сигналы с целью избежать эскалации, которая может привести к вооружённому конфликту между ядерными державами, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.

Россия продолжает направлять Западу сигналы с целью избежать эскалации, которая может привести к вооружённому конфликту между ядерными державами, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.

Как передает Report , об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков в интервью газете " Комсомольская правда ", комментируя обеспокоенность ряда экспертов, высказывающих предположения о неизбежности Третьей мировой войны.

"Сложно оценивать, а иногда и понимать, чем руководствуются некоторые эксперты, когда они высказывают тот или иной прогноз. Поэтому от комментариев воздержусь. Но при этом не соглашусь с тем, что в России на политическом уровне говорится о неизбежности третьей мировой войны", - подчеркнул дипломат.

По словам Рябкова, Россия исходит из необходимости предотвратить прямое военное столкновение с НАТО. Однако действия США и их союзников по эскалации украинского кризиса, по его мнению, ведут к опасным последствиям.

"Подобный сценарий, конечно же, не предопределен, но практические действия США и других членов альянса по дальнейшей эскалации украинского кризиса ведут именно в этом направлении. Не получается дать иную оценку тем их шагам, которые направлены на радикальный подрыв безопасности России под лозунгами о нанесении нашей стране "стратегического поражения", - отметил замглавы МИД.

Он добавил, что предостерегающие сигналы, которые Россия направляет Западу, имеют целью отрезвить тех, кто разрабатывает планы по усилению силового давления на Москву.

"Таким образом стремимся вразумить и отрезвить те "горячие головы“ в натовских столицах, которые вынашивают планы по наращиванию силового давления на Россию, чреватые скатыванием к лобовому вооруженному столкновению ядерных держав", - заключил Рябков.