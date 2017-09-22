Румынский президент отменил визит на Украину

Баку. 22 сентября. REPORT.AZ/ Визит на Украину, запланированный на октябрь, отменил президент Румынии Клаус Йоханнис.

Как передает Report, причиной отмены важной поездки названо принятие Верховной радой Украины закона об образовании.

«Газета.ру» со ссылкой на румынское СМИ Agerpres отмечает, что закон об образовании, принятый на Украине, противоречит интересам обеих сторон.

«Узнав об этом законе, я отменил свой визит на Украину, и я также отменил прием председателя парламента, который назначил мне встречу на конец сентября», — сказал Йоханнис.

Украинский закон об образовании ограничит доступ меньшинств к образованию на их родном языке, отметил президент Румынии, добавив, что на Украине живет большое количество румын.