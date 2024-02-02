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Румынский премьер подписал с фермерами и перевозчиками соглашение о прекращении протестов

Румынский премьер подписал с фермерами и перевозчиками соглашение о прекращении протестов Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку, а также представители фермеров и перевозчиков, которые уже три недели проводят манифестации по всей стране, подписали соглашение о прекращении акций протеста.
Другие страны
2 февраля 2024 г. 21:58
Румынский премьер подписал с фермерами и перевозчиками соглашение о прекращении протестов

Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку, а также представители фермеров и перевозчиков, которые уже три недели проводят манифестации по всей стране, подписали соглашение о прекращении акций протеста.

Как передает Report, сообщение об этом размещено на сайте правительства.

Документ предусматривает создание межминистерского комитета, члены которого "проанализируют и найдут наилучшие решения для требований протестующих".

В него войдут представители соответствующих министерств, а также фермеров и перевозчиков. На основании этого соглашения, указывается в сообщении кабинета, "протестующие прекратят манифестации как в столице, так и на территории страны".

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