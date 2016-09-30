Румынский пассажирский самолет совершил вынужденную посадку из-за технических проблем

Бухарест. 30 сентября. REPORT.AZ/ Принадлежащий "Румынским авиалиниям" (TAROM) пассажирский самолет совершил вынужденную посадку.

Как сообщает восточно-европейское бюро Report, следующий рейсом Бухарест-Амстердам авиалайнер, на борту которого находились 117 пассажиров, из-за технических проблем был вынужден вернуться в столичный аэропорт "Отопени".

По словам представителя пресс-службы аэропорта Валентина Иордакена, на данный момент технические проблемы устраняются: "В ближайшее время вопрос будет решен и пассажиры смогут продолжить полет на том же самолете. В противном случае для них выделят другой лайнер или же отправят иными рейсами. Решение по этому поводу будет принято компанией".

Отметим, что за последнюю неделю это уже второй по счету аналогичный случай в аэропорту "Отопени".