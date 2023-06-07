Румынские учителя решили продолжать всеобщую забастовку

Лидеры профсоюзов работников образования Румынии объявили в среду, что всеобщая забастовка будет продолжена, несмотря на то что правительство приняло постановление, удовлетворяющее часть их требований.

Лидеры профсоюзов работников образования Румынии объявили в среду, что всеобщая забастовка будет продолжена, несмотря на то что правительство приняло постановление, удовлетворяющее часть их требований.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Радио Румынии.

Профсоюзные лидеры информировали также о намерении провести в столице в четверг или пятницу новый большой митинг, для которого, однако, пока не получено разрешение мэрии.

Всеобщая забастовка работников среднего образования началась в Румынии 22 мая. По данным профсоюзных объединений, в настоящее время в ней участвуют 134 тыс. их членов, то есть 86,93% учителей, начавших акцию протеста. Министр образования Лиджия Дека сказала, что если забастовка будет продолжена, то выпускные экзамены в школах могут быть отменены, а ученикам будут выставлены отметки, полученные в течение учебного года. Румынские СМИ отмечают, что это крупнейшая акция протеста в стране за последние 18 лет.

Участники забастовки требуют, чтобы оклад начинающего учителя был равен средней зарплате по стране, а новая тарифная сетка была утверждена немедленно, а не в течение трех лет. Они также настаивают на более существенном повышении зарплат и выделении с 1 января 2024 года 15% бюджетных расходов на нужды образования.