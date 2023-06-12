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Румынские учителя приостановили всеобщую забастовку после повышения зарплат

Румынские учителя приостановили всеобщую забастовку после повышения зарплат Румынские учителя приостановили всеобщую забастовку после повышения зарплат.
Другие страны
12 июня 2023 г. 14:30
Румынские учителя приостановили всеобщую забастовку после повышения зарплат

Румынские учителя приостановили всеобщую забастовку после повышения зарплат.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявило агентство Agerpress.

В заявлении профсоюзных объединений подчеркивается, что это решение связано с постановлением правительства, которым предусмотрено, что зарплаты учителей будут повышены на 50% с 1 января 2024 года и что зарплата начинающего учителя будет равна средней зарплате по стране. "Если в тексте нового закона о зарплатах не будут применены положения из постановления правительства, забастовка будет возобновлена", - предупреждают профсоюзные лидеры.

Всеобщая забастовка работников среднего образования началась в Румынии 22 мая. Согласно СМИ, это был крупнейший трудовой конфликт за последние 18 лет, из-за протеста учителей был прерван учебный процесс и внесены изменения в график завершения учебного года.

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