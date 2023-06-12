Румынские учителя приостановили всеобщую забастовку после повышения зарплат.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявило агентство Agerpress.
В заявлении профсоюзных объединений подчеркивается, что это решение связано с постановлением правительства, которым предусмотрено, что зарплаты учителей будут повышены на 50% с 1 января 2024 года и что зарплата начинающего учителя будет равна средней зарплате по стране. "Если в тексте нового закона о зарплатах не будут применены положения из постановления правительства, забастовка будет возобновлена", - предупреждают профсоюзные лидеры.
Всеобщая забастовка работников среднего образования началась в Румынии 22 мая. Согласно СМИ, это был крупнейший трудовой конфликт за последние 18 лет, из-за протеста учителей был прерван учебный процесс и внесены изменения в график завершения учебного года.