Румынию покинули 40 работников посольства РФ

Из Бухареста вылетели 40 сотрудников российского посольства специальным рейсом, что был организован Кремлем после приказа МИД Румынии в июне о сокращении в стране дипломатического присутствия РФ.
Как передает
По данным румынских властей, на борту самолета находились 11 дипломатов и 29 техническо-административных сотрудников российского посольства.
О решении правительства Румынии относительно сокращения штата посольства РФ в стране на 40 человек был извещен российский посол в Бухаресте 8 июня.
Тогда Бухарест ограничил численность российского персонала уровнем, близким к уровню дипломатического и административно-технического представительства Румынии в Москве.