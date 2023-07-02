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Румынию покинули 40 работников посольства РФ

Румынию покинули 40 работников посольства РФ Из Бухареста вылетели 40 сотрудников российского посольства специальным рейсом, что был организован Кремлем после приказа МИД Румынии в июне о сокращении в стране дипломатического присутствия РФ.
Другие страны
2 июля 2023 г. 09:17
Румынию покинули 40 работников посольства РФ

Из Бухареста вылетели 40 сотрудников российского посольства специальным рейсом, что был организован Кремлем после приказа МИД Румынии в июне о сокращении в стране дипломатического присутствия РФ.

Как передает Report, об этом сообщили в пресс-службе румынского министерства иностранных дел.

По данным румынских властей, на борту самолета находились 11 дипломатов и 29 техническо-административных сотрудников российского посольства.

О решении правительства Румынии относительно сокращения штата посольства РФ в стране на 40 человек был извещен российский посол в Бухаресте 8 июня.

Тогда Бухарест ограничил численность российского персонала уровнем, близким к уровню дипломатического и административно-технического представительства Румынии в Москве.

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Версия на азербайджанском языке Rusiya səfirliyinin 40 əməkdaşı Rumıniyanı tərk edib

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