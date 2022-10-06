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Румынию могут принять в Шенгенское пространство до конца года

Румынию могут принять в Шенгенское пространство до конца года Румыния может присоединиться к Шенгенскому пространству до конца года, но соответствующих гарантий пока нет.
Другие страны
6 октября 2022 г. 16:59
Румынию могут принять в Шенгенское пространство до конца года

Румыния может присоединиться к Шенгенскому пространству до конца года, но соответствующих гарантий пока нет.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в четверг президент страны Клаус Йоханнис перед началом саммита Европейского политического сообщества.

"Эта возможность существует, но должен сказать, что гарантий еще нет", - сказал он, отвечая на вопросы журналистов. Глава государства отметил, что идет работа над визитом в Румынию экспертов ЕС для изучения готовности страны к этому шагу. "Не все позиции еще прояснены, - сказал Йоханнис, - но думаю, что на этот раз у нас больше шансов, чем в прежней конъюнктуре".

Президент опроверг заявления румынского европарламентария Рареша Богдана, который заявил, что Румыния может блокировать транспорт украинских зерновых, если ее снова не допустят в Шенгенское пространство. "Такого варианта не существует, - подчеркнул Йоханнис. - Напротив, мы делаем все, чтобы облегчить экспорт зерновых с Украины, чтобы предотвратить глобальный продовольственный кризис. Стало быть, о чем-либо подобном не стоит и говорить".

"Что мы должны еще сделать, чтобы к нам относились как к равным и с уважением? - сказал Богдан в среду в ходе дискуссии в Европарламенте о присоединении Румынии и Болгарии к Шенгенскому пространству. - Вызвать продовольственный кризис на европейском уровне, блокировать на границе поезда и сотни грузовиков с зерном, которые пересекают ежедневно Румынию, направляясь в западные страны, Нидерланды, Бельгию, Францию, Австрию, Германию, Италию? Не вынуждайте нас играть жестко. <...> Мы не меньше европейцы, чем западники".

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