 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Румыния запретила пролет самолета с Дмитрием Рогозиным на борту

    Самолет развернулся в сторону Москвы

    Баку. 28 июля. REPORT.AZ/ Румынские власти не дали пересечь воздушное пространство страны рейсовому пассажирскому самолету, на котором в качестве пассажира летел в Кишинев вице-премьер России Дмитрий Рогозин.

    Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сказал посол России в Молдове Фарит Мухаметшин.

    Самолет развернулся в сторону Москвы. Как заявил посол, российские власти будут решать, где он совершит посадку.

    В связи с данным инцидентом была задержана посадка на самолет следующий из Кишинева в Москву.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi