Румыния закупит южнокорейские САУ

Румыния закупит самоходные гаубицы производства Южной Кореи.

Румыния закупит самоходные гаубицы производства Южной Кореи.

Как передает Report , об этом сообщил министр национальной обороны страны Анджел Тылвэр во время рабочей встречи с южнокорейским коллегой Син Вон Сиком, который находится в Румынии с официальным визитом.

"Румынский официальный представитель приветствовал выигрыш южнокорейской компанией Hanwha Aerospace тендера на закупку Румынией трех систем гаубиц калибра 155 мм батальонного уровня, включающих 54 самоходные гаубицы K9 Thunder, вспомогательное оборудование и первоначальное количество боеприпасов", - отмечается в сообщении пресс-службы румынского военного ведомства.

На переговорах главы военных ведомств двух стран обсудили международную ситуацию безопасности и перспективы двустороннего сотрудничества в области обороны.