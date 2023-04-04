О нас

Румыния выделит дополнительные средства на обороноспособность Украины и Молдовы

Румыния выделит дополнительные средства на обороноспособность Украины и Молдовы Румыния предоставит дополнительно более 800 тыс. долларов Украине и 750 тыс. долларов Молдавии для укрепления обороноспособности этих стран.
Другие страны
4 апреля 2023 г. 19:40
Румыния выделит дополнительные средства на обороноспособность Украины и Молдовы

Румыния предоставит дополнительно более 800 тыс. долларов США Украине и 750 тыс. долларов Молдове на укрепление обороноспособности этих стран.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску перед началом встречи министров иностранных дел стран НАТО.

"Я объявлю сегодня и завтра о том, что мы внесем дополнительный вклад в программы укрепления оборонного потенциала Североатлантического союза, выделив более 800 тыс. долларов для Украины и 750 тыс. долларов Молдове, чтобы усилить их обороноспособность", - сказал он.

Б.Ауреску подчеркнул, что на министерской встрече обсудят вопросы безопасности на Черном море.

"Это означает сохранение и расширение союзного присутствия в странах на восточном фланге, в том числе в Румынии", - добавил он.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Rumıniya Ukrayna və Moldovaya müdafiə üçün əlavə vəsait ayıracaq

Самое важное

Президент Ильхам Алиев в публикации в Twitter поблагодарил президента Турции
Президент Ильхам Алиев в публикации в Twitter поблагодарил президента Турции
4 апреля 2023 г. 20:11
Президент: Азербайджан объявит гуманитарное разминирование национальной Целью устойчивого развития
Президент: Азербайджан объявит гуманитарное разминирование национальной Целью устойчивого развития
4 апреля 2023 г. 19:50
Президент: Я высоко оцениваю работу наших саперов, которые трудятся день и ночь, рискуя жизнью
Президент: Я высоко оцениваю работу наших саперов, которые трудятся день и ночь, рискуя жизнью
4 апреля 2023 г. 19:41
Президент: В результате минного террора Армении погибли или получили увечья до 300 граждан Азербайджана
Президент: В результате минного террора Армении погибли или получили увечья до 300 граждан Азербайджана
4 апреля 2023 г. 19:31
НПО Азербайджана направили генсеку ООН обращение в связи с минной проблемой
НПО Азербайджана направили генсеку ООН обращение в связи с минной проблемой
4 апреля 2023 г. 19:07
Назначен ВРИО министра сельского хозяйства Азербайджана
Назначен ВРИО министра сельского хозяйства Азербайджана
4 апреля 2023 г. 17:29
Инам Керимов назначен председателем Верховного суда Азербайджана
Инам Керимов назначен председателем Верховного суда Азербайджана
4 апреля 2023 г. 17:29
Президент: Поставка второго автомобиля первого местного турецкого электромобиля в Азербайджан является проявлением дружеских и братских отношений
Президент: Поставка второго автомобиля первого местного турецкого электромобиля в Азербайджан является проявлением дружеских и братских отношений
4 апреля 2023 г. 17:03
Президенту Ильхаму Алиеву представлен первый местный электромобиль Турции - Togg
ФотоПрезиденту Ильхаму Алиеву представлен первый местный электромобиль Турции - Togg
4 апреля 2023 г. 16:35
Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии символической отправки в море верхних модулей платформы Центральный Восточный Азери
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принял участие в церемонии символической отправки в море верхних модулей платформы "Центральный Восточный Азери"
4 апреля 2023 г. 15:10

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi