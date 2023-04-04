Румыния выделит дополнительные средства на обороноспособность Украины и Молдовы

Румыния предоставит дополнительно более 800 тыс. долларов Украине и 750 тыс. долларов Молдавии для укрепления обороноспособности этих стран.

Румыния предоставит дополнительно более 800 тыс. долларов США Украине и 750 тыс. долларов Молдове на укрепление обороноспособности этих стран.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску перед началом встречи министров иностранных дел стран НАТО.

"Я объявлю сегодня и завтра о том, что мы внесем дополнительный вклад в программы укрепления оборонного потенциала Североатлантического союза, выделив более 800 тыс. долларов для Украины и 750 тыс. долларов Молдове, чтобы усилить их обороноспособность", - сказал он.

Б.Ауреску подчеркнул, что на министерской встрече обсудят вопросы безопасности на Черном море.

"Это означает сохранение и расширение союзного присутствия в странах на восточном фланге, в том числе в Румынии", - добавил он.