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Румыния выделила почти $1,5 млн на оборону Украины, Молдовы, Грузии и Иордании

Румыния выделила почти $1,5 млн на оборону Украины, Молдовы, Грузии и Иордании Румыния предоставит почти 1,5 млн долларов США для укрепления устойчивости и обороноспособности Украины, Молдавии, Грузии и Иордании.
Другие страны
15 октября 2022 г. 16:44
Румыния выделила почти $1,5 млн на оборону Украины, Молдовы, Грузии и Иордании

Румыния предоставит почти 1,5 млн долларов США для укрепления устойчивости и обороноспособности Украины, Молдовы, Грузии и Иордании.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в субботу внешнеполитическое ведомство страны.

"МИД сообщает о предоставлении добровольных вкладов Румынии в фонды НАТО, предназначенные для укрепления устойчивости и обороноспособности Украины, Республики Молдова, Грузии и Иорданского Хашимитского Королевства общим размером до $1,4 млн", - говорится в сообщении.

Уточняется, что таким образом правительство Румынии решило "перенаправить фонды, выделенные первоначально для программы НАТО в поддержку национальной афганской армии, которые остались неиспользованными".

Так, для Украины будет выделено до $400 тыс., для Молдовы - до $600 тыс., для Грузии - до $300 тыс. и для Иордании до $100 тыс.

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