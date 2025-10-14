Ильхам Алиев Путь к Победе Международная ассоциация судей ЧМ-2026 Саммит мира по Ближнему Востоку
    Ильхам Алиев Путь к Победе Международная ассоциация судей ЧМ-2026 Саммит мира по Ближнему Востоку

    Румыния впервые экспортирует ядерное топливо

    Другие страны
    • 14 октября, 2025
    • 11:57
    Румыния впервые экспортирует ядерное топливо

    Завод по переработке уранового концентрата в коммуне Фелдиоара в центральной части Румынии впервые поставит ядерное топливо Аргентине.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил гендиректор госпредприятия Nuclearelectrica, в состав которого входит завод, Космин Гицэ.

    "Тот факт, что мы впервые поставим ядерное сырье в другое государство, владеющее и эксплуатирующее реакторы PHWR (тяжеловодный ядерный реактор), является источником гордости и достижением для Nuclearelectrica и ее дочерней компании по переработке уранового концентрата [в Фелдиоаре]", - сказал Гицэ, его слова приводит портал profit.ro.

    Гендиректор предприятия в Фелдиоаре Агафиел Мэрэчиняну, в свою очередь, подчеркнул, что компания "готова развивать и расширять сеть поставок и предложить ядерному топливному сектору в Румынии новое измерение - международное".

    Завод по переработке октооксида урана в диоксид для дальнейшей поставки его другим государствам заработал в Фелдиоаре в 2022 году. По информации портала, поставленного Аргентине топлива хватит на один год. Ранее Румыния поставляла Аргентине тяжелую воду.

    Румыния ядерное топливо экспорт

    Последние новости

    12:07

    В Азербайджане жертвенное мясо из Саудовской Аравии роздано около 9 тыс. человек

    Социальная защита
    12:05

    Садиг Алиев: На освобожденных территориях применяются льготы и механизмы стимулирования для профподготовки

    Социальная защита
    12:02

    В Баку бригада скорой помощи приняла роды на дому

    Здоровье
    12:02

    Улькер Саттарова: Позиции азербайджанских вузов в мировых рейтингах улучшаются

    Наука и образование
    11:57

    Румыния впервые экспортирует ядерное топливо

    Другие страны
    11:49

    Вице-президент IAJ: Необходимо обеспечить бюджетную независимость судебной власти

    Внешняя политика
    11:43

    Главы МИД Армении и Финляндии провели встречу в формате тет-а-тет в Ереване

    В регионе
    11:39

    Казахстан готов сотрудничать с Азербайджаном в сфере атомной энергетики

    Энергетика
    11:36

    Казахстан заинтересован в долгосрочных поставках нефтепродуктов из Азербайджана

    Энергетика
    Лента новостей