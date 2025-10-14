Румыния впервые экспортирует ядерное топливо

Завод по переработке уранового концентрата в коммуне Фелдиоара в центральной части Румынии впервые поставит ядерное топливо Аргентине.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил гендиректор госпредприятия Nuclearelectrica, в состав которого входит завод, Космин Гицэ.

"Тот факт, что мы впервые поставим ядерное сырье в другое государство, владеющее и эксплуатирующее реакторы PHWR (тяжеловодный ядерный реактор), является источником гордости и достижением для Nuclearelectrica и ее дочерней компании по переработке уранового концентрата [в Фелдиоаре]", - сказал Гицэ, его слова приводит портал profit.ro.

Гендиректор предприятия в Фелдиоаре Агафиел Мэрэчиняну, в свою очередь, подчеркнул, что компания "готова развивать и расширять сеть поставок и предложить ядерному топливному сектору в Румынии новое измерение - международное".

Завод по переработке октооксида урана в диоксид для дальнейшей поставки его другим государствам заработал в Фелдиоаре в 2022 году. По информации портала, поставленного Аргентине топлива хватит на один год. Ранее Румыния поставляла Аргентине тяжелую воду.