Румыния увеличит транзит украинского зерна с 2 млн до 4 млн тонн

Румыния намерена удвоить транзит украинского зерна по своей территории.

Румыния намерена удвоить транзит украинского зерна по своей территории.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил министр транспорта Румынии Сорин Гриндяну на пресс-конференции по итогам встречи в городе Галац с представителями Украины, Молдовы, ЕС и США.

"Мы хотим удвоить объем транзита украинского зерна с 2 млн тонн до, по крайней мере, 4 млн тонн", - сказал он.

По словам министра, количество капитанов судов, доставляющих сельскохозяйственную продукцию с Украины по каналу Сулина, будет увеличено до 60 к концу августа. После октября навигация по каналу будет осуществляться круглосуточно, сказал он. Кроме Галаца и Брэилы планируется использовать другие румынские порты вверх по течению Дуная.

"Смысл этой встречи - наращивание транзита украинского зерна через Румынию", - подчеркнул Гриндяну.