О нас

Румыния увеличит транзит украинского зерна с 2 млн до 4 млн тонн

Румыния увеличит транзит украинского зерна с 2 млн до 4 млн тонн Румыния намерена удвоить транзит украинского зерна по своей территории.
Другие страны
11 августа 2023 г. 20:45
Румыния увеличит транзит украинского зерна с 2 млн до 4 млн тонн

Румыния намерена удвоить транзит украинского зерна по своей территории.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил министр транспорта Румынии Сорин Гриндяну на пресс-конференции по итогам встречи в городе Галац с представителями Украины, Молдовы, ЕС и США.

"Мы хотим удвоить объем транзита украинского зерна с 2 млн тонн до, по крайней мере, 4 млн тонн", - сказал он.

По словам министра, количество капитанов судов, доставляющих сельскохозяйственную продукцию с Украины по каналу Сулина, будет увеличено до 60 к концу августа. После октября навигация по каналу будет осуществляться круглосуточно, сказал он. Кроме Галаца и Брэилы планируется использовать другие румынские порты вверх по течению Дуная.

"Смысл этой встречи - наращивание транзита украинского зерна через Румынию", - подчеркнул Гриндяну.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

Мэтью Брайза: Провокации на Лачынской дороге связаны с неприятием Арменией проигрыша в войне
Мэтью Брайза: Провокации на Лачынской дороге связаны с неприятием Арменией проигрыша в войне
11 августа 2023 г. 12:53
Мать украинца-защитника Карабаха: Когда в Украине началась война, нас пригласили в Баку
ФотоМать украинца-защитника Карабаха: Когда в Украине началась война, нас пригласили в Баку
10 августа 2023 г. 16:56
Холматов: Узбекистан в 2022 году увеличил объем грузоперевозок по Среднему коридору в два раза
Холматов: Узбекистан в 2022 году увеличил объем грузоперевозок по Среднему коридору в два раза
10 августа 2023 г. 10:46
Политолог: Требование бесконтрольного въезда на территорию Азербайджана – демонстрация двойных стандартов
Политолог: Требование бесконтрольного въезда на территорию Азербайджана – демонстрация двойных стандартов
9 августа 2023 г. 13:14
Узбекистан верит в успех проекта Зангезурского коридора
Узбекистан верит в успех проекта Зангезурского коридора
9 августа 2023 г. 12:00
Узбекистан заинтересован иметь собственные суда на Каспийском море
Узбекистан заинтересован иметь собственные суда на Каспийском море
9 августа 2023 г. 10:43
Эксперт: Подходы к суверенитету Азербайджана должны быть в рамках межправа, а не вопреки ему
Эксперт: Подходы к суверенитету Азербайджана должны быть в рамках межправа, а не вопреки ему
7 августа 2023 г. 16:13
Британский политолог: Путь к нормализации между Анкарой и Ереваном пролегает через Баку
Британский политолог: Путь к нормализации между Анкарой и Ереваном пролегает через Баку
4 августа 2023 г. 15:52
Демонтаж в Киеве герба СССР на самом высоком монументе Европы - Фоторепортаж
ФотоДемонтаж в Киеве герба СССР на самом высоком монументе Европы - Фоторепортаж
4 августа 2023 г. 14:59
Магдин: Азербайджан укрепляет роль ключевого игрока в усилиях по диверсификации энергоресурсов
Магдин: Азербайджан укрепляет роль ключевого игрока в усилиях по диверсификации энергоресурсов
3 августа 2023 г. 15:15

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi