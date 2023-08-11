Румыния увеличит транзит украинского зерна с 2 млн до 4 млн тонн

Румыния намерена удвоить транзит украинского зерна по своей территории.
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"Мы хотим удвоить объем транзита украинского зерна с 2 млн тонн до, по крайней мере, 4 млн тонн", - сказал он.
По словам министра, количество капитанов судов, доставляющих сельскохозяйственную продукцию с Украины по каналу Сулина, будет увеличено до 60 к концу августа. После октября навигация по каналу будет осуществляться круглосуточно, сказал он. Кроме Галаца и Брэилы планируется использовать другие румынские порты вверх по течению Дуная.
"Смысл этой встречи - наращивание транзита украинского зерна через Румынию", - подчеркнул Гриндяну.