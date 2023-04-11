О нас

Румыния приобретет самолеты последнего поколения F-35

Румыния приобретет самолеты последнего поколения F-35 Румыния приобретет американские истребители пятого поколения F-35.
Другие страны
11 апреля 2023 г. 15:28
Румыния приобретет самолеты последнего поколения F-35

Румыния приобретет американские истребители пятого поколения F-35.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, это решение приняли на заседании во вторник члены Верховного совета обороны Румынии, который объединяет высших руководителей страны и глав силовых ведомств.

"Процесс модернизации ВВС будет продолжен путем приобретения самолетов последнего поколения F-35", - указывается в сообщении, размещенном на сайте администрации румынского президента. Была одобрена "Концепция реализации операционного потенциала воздушной обороны многофункциональными самолетами пятого поколения".

На заседании были рассмотрены также вопросы безопасности в регионе Черного моря, развития событий в Украине и в Молдавии. "Поддержка Украины и Республики Молдова непосредственно способствует укреплению безопасности Румынии", - указывается в сообщении.

Участники заседания проанализировали "оптимальные способы поддержки Республики Молдова", подчеркнув "необходимость адаптации к развитию событий в регионе", - отмечает президентская администрация.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

Камиль Айдын: Турция близка к окончательному избавлению от террора внутри страны и на своих границах
Камиль Айдын: Турция близка к окончательному избавлению от террора внутри страны и на своих границах
10 апреля 2023 г. 14:58
Эксперт: Турецкая военная промышленность сыграла важную роль в победе Азербайджана в Карабахе
Эксперт: Турецкая военная промышленность сыграла важную роль в победе Азербайджана в Карабахе
8 апреля 2023 г. 14:41
Почему ЮНЕСКО не направляет миссию в Карабах : нет условий или двойные стандарты?
Почему ЮНЕСКО не направляет миссию в Карабах : "нет условий" или двойные стандарты?
6 апреля 2023 г. 15:59
Турецкий политолог: Успешные проекты AK Parti приносят государству миллиарды
Турецкий политолог: Успешные проекты AK Parti приносят государству миллиарды
6 апреля 2023 г. 15:12
Министр: Азербайджан и Дагестан обладают значительным потенциалом для роста товарооборота
Министр: Азербайджан и Дагестан обладают значительным потенциалом для роста товарооборота
6 апреля 2023 г. 11:10
Эксперт: Проект зеленого коридора имеет не только экономическую значимость
Эксперт: Проект "зеленого коридора" имеет не только экономическую значимость
5 апреля 2023 г. 17:40
Украинский эксперт: Минная угроза в Карабахе останется на годы
Украинский эксперт: Минная угроза в Карабахе останется на годы
5 апреля 2023 г. 15:18
Аяз Салаев: Если киносоюзы объединятся, я в организации не останусь - это принципиально
ФотоАяз Салаев: Если киносоюзы объединятся, я в организации не останусь - это принципиально
4 апреля 2023 г. 17:35
Азеристиликтеджхизат обратился к правительству с предложением о прекращении подачи тепла задолжавшим абонентам
"Азеристиликтеджхизат" обратился к правительству с предложением о прекращении подачи тепла задолжавшим абонентам
3 апреля 2023 г. 16:45
Эксперт: Минная проблема в Азербайджане требует серьезного внимания международных организаций
Эксперт: Минная проблема в Азербайджане требует серьезного внимания международных организаций
3 апреля 2023 г. 16:37

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi