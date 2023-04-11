Румыния приобретет самолеты последнего поколения F-35

Румыния приобретет американские истребители пятого поколения F-35.

Румыния приобретет американские истребители пятого поколения F-35.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, это решение приняли на заседании во вторник члены Верховного совета обороны Румынии, который объединяет высших руководителей страны и глав силовых ведомств.

"Процесс модернизации ВВС будет продолжен путем приобретения самолетов последнего поколения F-35", - указывается в сообщении, размещенном на сайте администрации румынского президента. Была одобрена "Концепция реализации операционного потенциала воздушной обороны многофункциональными самолетами пятого поколения".

На заседании были рассмотрены также вопросы безопасности в регионе Черного моря, развития событий в Украине и в Молдавии. "Поддержка Украины и Республики Молдова непосредственно способствует укреплению безопасности Румынии", - указывается в сообщении.

Участники заседания проанализировали "оптимальные способы поддержки Республики Молдова", подчеркнув "необходимость адаптации к развитию событий в регионе", - отмечает президентская администрация.