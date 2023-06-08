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Румыния потребовала cократить штат российского посольства на 51 человека

Румыния потребовала cократить штат российского посольства на 51 человека Правительство Румынии проинформировало Москву, что требует сократить персонал российского посольства в Бухаресте на 51 человека, сообщил румынский МИД.
Другие страны
8 июня 2023 г. 18:40
Румыния потребовала cократить штат российского посольства на 51 человека

Правительство Румынии проинформировало Москву, что требует сократить персонал российского посольства в Бухаресте на 51 человека.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщил румынский МИД.

Бухарест требует сократить в дипмиссии 21 дипломата и 30 сотрудников техперсонала. Это объясняется желанием привести в численное соответствие уровень представительства России с уровнем представительства Румынии в РФ. Выбор должностей и сотрудников, которые будут сокращены, пока оставлен за российской стороной.

На выполнение этого требования российской стороне отводится 30 дней. Об этом решении проинформировали российского посла Валерия Кузьмина, который был вызван 8 июня в румынское внешнеполитическое ведомство.

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