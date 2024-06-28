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Румыния получила еще три истребителя F-16 из Норвегии

Румыния получила еще три истребителя F-16 из Норвегии Три самолета F-16 Fighting Falcon, приобретенные Румынией в Норвегии, прибыли на 71-ю румынскую авиабазу "Генерал Эманоил Ионеску" в Кымпия-Турзий (уезд Клуж).
Другие страны
28 июня 2024 г. 21:38
Румыния получила еще три истребителя F-16 из Норвегии

Три самолета F-16 Fighting Falcon, приобретенные Румынией в Норвегии, прибыли на 71-ю румынскую авиабазу "Генерал Эманоил Ионеску" в Кымпия-Турзий (уезд Клуж).

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба Минобороны Румынии.

Министр национальной обороны Анджел Тылвэр сказал, что получение истребителей "позволит значительно укрепить безопасность Румынии и восточного фланга НАТО путем выполнения задач по защите национального воздушного пространства".

Боевые машины поступят на вооружение 48-й эскадрильи истребителей, базирующейся на авиабазе в Кымпия-Турзий. Таким образом, Румыния получила до сих пор 9 из 32 самолетов F-16, которые закупила в Норвегии. Вся партия полностью, как ожидается, поступит в страну до конца будущего года.

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Версия на азербайджанском языке Rumıniya Norveçdən daha üç F-16 qırıcısı alıb

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