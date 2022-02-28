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Румыния отправит в Украину боеприпасы и военную технику

Румыния отправит в Украину боеприпасы и военную технику Правительство Румынии решило отправить в Украину боеприпасы и военную технику.
Другие страны
28 февраля 2022 г. 07:24
Румыния отправит в Украину боеприпасы и военную технику

Правительство Румынии решило отправить в Украину боеприпасы и военную технику.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Кроме того, Румыния выразила готовность принять раненых из страны и разместить их в военных госпиталях. Представитель правительства Румынии Дан Кербунару заявил, что кроме боеприпасов и военной техники (бронежилеты, каски), Румыния также поможет Украине топливом и вторым траншем медицинского оборудования и медикаментов более чем на 3 млн евро.

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