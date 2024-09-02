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Румыния одобрила законопроект о передаче Украине ЗРК Patriot

Румыния одобрила законопроект о передаче Украине ЗРК Patriot Правительство Румынии одобрило проект закона о передаче Украине ЗРК Patriot.
Другие страны
2 сентября 2024 г. 14:27
Румыния одобрила законопроект о передаче Украине ЗРК Patriot

Правительство Румынии одобрило проект закона о передаче Украине ЗРК Patriot.

Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом сообщил представитель правительства по печати Михай Константин по итогам заседания кабинета.

"Правительство одобрило и направит парламенту в срочном режиме законопроект, который дополняет Закон 222/2017 о наземной ПВО, - приводит его слова агентство Agerpres. - Конкретно проект предусматривает, что ракетная система "земля - воздух" Patriot будет передана третьей стороне. После принятия закона парламентом правительство сможет издать постановление, которое позволит осуществить эту передачу.

Румыния закупила за 4 млрд долларов семь американских противоракетных систем "земля - воздух" дальнего радиуса действия Patriot Pac 3+, четыре из них уже находятся в стране, а две приведены в состояние боевой готовности.

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