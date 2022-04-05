Румыния объявила 10 российских дипломатов персонами нон грата

Власти Румынии приняли решение объявить 10 сотрудников посольства России в Бухаресте персонами нон грата.
Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении румынского внешнеполитического ведомства, опубликованном на его сайте.
"Румынские власти приняли решение объявить персонами нон грата на румынской территории 10 человек, работающих в посольстве РФ в Бухаресте, полагая, что их деятельность противоречат положениям Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года", - говорится в сообщении.
В МИД Румынии отметили, что российские дипломаты уже уведомлены об этом решении.