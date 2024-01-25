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Румыния не примет участия в "Евровидении-2024"

Румыния не примет участия в "Евровидении-2024" Румыния не примет участия в этом году в международном конкурсе песни "Евровидение".
Другие страны
25 января 2024 г. 20:50
Румыния не примет участия в Евровидении-2024

Румыния не примет участия в этом году в международном конкурсе песни "Евровидение".

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом решении сообщил Административный совет Румынского телевидения.

"Финансовые трудности и стремление представить Румынию на высоком уровне - причины, из-за которых Административный совет решил, что Румынское телевидение не будет участвовать в этом году в конкурсе песни "Евровидение", - указывается в его сообщении. - Решение принято на заседании пятью голосами за, четырьмя против при четырех воздержавшихся".

Административный совет также одобрил бюджет Румынского телевидения на 2024 год, "в котором нет достаточных фондов, чтобы гарантировать участие Румынии в соответствии со все более высокими стандартами международном конкурсе".

Румыния участвует в конкурсе с 1993 года. Лучшие результаты румын - третье место (в 2005 году и 2010 году), а также четвертое место (в 2006 году). В 2016 году страна не была допущена к участию в "Евровидении" из-за крупной задолженности национального телевидения Европейскому вещательному союзу. Ранее такие страны, как Болгария, Босния и Герцеговина, Венгрия, Северная Македония, Словакия, Турция и Черногория отказывались от участия в конкурсе.

"Евровидение" в 2024 году пройдет в Мальме 7, 9 и 11 мая. "Евровидение" - международный конкурс эстрадной песни, который проводится с 1956 года странами - членами Европейского вещательного союза. В настоящее время в ЕВС входят более 110 компаний более чем из 50 стран, преимущественно европейских. "Евровидение" является одним из самых популярных неспортивных телевизионных событий в мире, ежегодно его трансляции собирают аудиторию численностью около 180 млн зрителей.

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