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Румыния намерена заключить соглашение с США о закупке 54 танков Abrams

Румыния намерена заключить соглашение с США о закупке 54 танков Abrams Румыния намерена заключить соглашение с США о закупке 54 танков Abrams в самой современной модификации, стоимость контракта оценивается в миллиард долларов.
Другие страны
10 ноября 2023 г. 23:44
Румыния намерена заключить соглашение с США о закупке 54 танков Abrams

Румыния намерена заключить соглашение с США о закупке 54 танков Abrams в самой современной модификации, стоимость контракта оценивается в миллиард долларов.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщила пресс-служба министерства обороны страны.

Правительство Румынии в апреле направило на рассмотрение парламента заявку о закупке 54 танков Abrams у властей США.

"Министерство национальной обороны приветствует уведомление Конгресса США о продаже Румынии 54 боевых танков Abrams M1A2 SEPv3… Ориентировочная стоимость контракта составляет около 1,07 миллиарда долларов", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства обороны Румынии.

В ведомстве уточнили, что боевые машины, которые поступят в вооружение сухопутных войск Румынии, будут поставляться в самой современной модификации. Для обеспечения безопасности поставок Минобороны Румынии привлечет национальных экспертов для оказания комплексной логистической поддержки.

Министр национальной обороны Анджел Тылвар подчеркнул в этом контексте, что получение танков представляет собой не только большую возможность для румынских сухопутных войск, но и демонстрирует отличный уровень сотрудничества между Румынией и Соединенными Штатами в военной области.

Увеличение бюджета Минобороны до 2,5% ВВП создало условия для инициирования программ, необходимых для ускорения модернизации румынской армии.

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Версия на азербайджанском языке Rumıniya ABŞ-dan 54 ədəd “Abrams” tankı almaq istəyir

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