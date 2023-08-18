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Румыния намерена совершать транзит 60% украинского зерна

Румыния намерена совершать транзит 60% украинского зерна Примерно 60% украинского экспорта зерна может проходить транзитом через Румынию после того, как Россия отказалась от соглашения о безопасном проходе через Черное море, заключенного при посредничестве ООН.
Другие страны
18 августа 2023 г. 21:08
Румыния намерена совершать транзит 60% украинского зерна

Примерно 60% украинского экспорта зерна может проходить транзитом через Румынию после того, как Россия отказалась от соглашения о безопасном проходе через Черное море, заключенного при посредничестве ООН.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом заявил премьер-министр Румынии Марчел Чиолаку.

"Мы надеемся, что более 60% от общего объема экспорта украинского зерна будет проходить через Румынию", - сказал он.

По его словам, Бухарест стремится улучшить инфраструктуру железнодорожных, автомобильных, речных и морских путей сообщения, а также пограничных переходов.

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