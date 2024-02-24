О нас

Румыния намерена расширить и модернизировать военные полигоны

Румыния намерена расширить и модернизировать военные полигоны Штаб обороны (Генштаб) Вооруженных сил Румынии рассматривает возможности постепенной модернизации до 2040 года некоторых полигонов, находящихся в ведении Минобороны.
Другие страны
24 февраля 2024 г. 21:43
Румыния намерена расширить и модернизировать военные полигоны

Штаб обороны (Генштаб) Вооруженных сил Румынии рассматривает возможности постепенной модернизации до 2040 года некоторых полигонов, находящихся в ведении Минобороны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в материале, подготовленном румынским военным ведомством для агентства Agerpres.

"Расширение и модернизация полигонов Минобороны в последующий период позволит повысить уровень подготовки, тренировки и сертификации военных структур, а также проводить реальные стрельбы с новой техникой, которая поступила на вооружение или предстоит приобрести в соответствии с программами оснащения", - указывается в сообщении.

В материале отмечается, что до сих пор были выявлены возможности расширения трех полигонов: в Чинку, Бабадаге и Смырдане.

"Сейчас в Румынии дислоцированы примерно 5 тыс. союзных военных из Испании, Италии, Люксембурга, Польши, Португалии, Северной Македонии, США и Франции, - указывает Минобороны.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

Фидан и Блинкен обсудили азербайджано-армянскую нормализацию
Фидан и Блинкен обсудили азербайджано-армянскую нормализацию
22 февраля 2024 г. 02:32
Эрсин Татар: Мы ценим теплое отношение азербайджанцев к Северному Кипру
Эрсин Татар: Мы ценим теплое отношение азербайджанцев к Северному Кипру
20 февраля 2024 г. 19:09
Какой будет судьба 112-летнего исторического здания в центре Баку?
ФотоКакой будет судьба 112-летнего исторического здания в центре Баку?
20 февраля 2024 г. 15:33
Завершился официальный визит президента Ильхама Алиева в Турцию
ФотоЗавершился официальный визит президента Ильхама Алиева в Турцию
19 февраля 2024 г. 19:29
Президент Турции заявил об историческом шансе на долгосрочный мир в регионе
Президент Турции заявил об историческом шансе на долгосрочный мир в регионе
19 февраля 2024 г. 18:36
Ильхам Алиев: Объединение тюркского мира будет способствовать усилению каждого члена ОТГ
Ильхам Алиев: Объединение тюркского мира будет способствовать усилению каждого члена ОТГ
19 февраля 2024 г. 18:34
Состоялась встреча президентов Азербайджана и Турции один на один
ФотоСостоялась встреча президентов Азербайджана и Турции один на один
19 февраля 2024 г. 15:57
В Малыбейли обнаружена постройка, где армянские сепаратисты удерживали пленных азербайджанцев
ВидеоВ Малыбейли обнаружена постройка, где армянские сепаратисты удерживали пленных азербайджанцев
19 февраля 2024 г. 14:37
В Мюнхене состоялась встреча президента Ильхама Алиева с генсеком ОБСЕ
ФотоВ Мюнхене состоялась встреча президента Ильхама Алиева с генсеком ОБСЕ
18 февраля 2024 г. 18:41
Президент Ильхам Алиев встретился с председателем Мюнхенской конференции по безопасности
ФотоПрезидент Ильхам Алиев встретился с председателем Мюнхенской конференции по безопасности
18 февраля 2024 г. 18:14

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi