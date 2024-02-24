Румыния намерена расширить и модернизировать военные полигоны

Штаб обороны (Генштаб) Вооруженных сил Румынии рассматривает возможности постепенной модернизации до 2040 года некоторых полигонов, находящихся в ведении Минобороны.

Штаб обороны (Генштаб) Вооруженных сил Румынии рассматривает возможности постепенной модернизации до 2040 года некоторых полигонов, находящихся в ведении Минобороны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в материале, подготовленном румынским военным ведомством для агентства Agerpres.

"Расширение и модернизация полигонов Минобороны в последующий период позволит повысить уровень подготовки, тренировки и сертификации военных структур, а также проводить реальные стрельбы с новой техникой, которая поступила на вооружение или предстоит приобрести в соответствии с программами оснащения", - указывается в сообщении.

В материале отмечается, что до сих пор были выявлены возможности расширения трех полигонов: в Чинку, Бабадаге и Смырдане.

"Сейчас в Румынии дислоцированы примерно 5 тыс. союзных военных из Испании, Италии, Люксембурга, Польши, Португалии, Северной Македонии, США и Франции, - указывает Минобороны.