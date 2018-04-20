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    Румыния намерена перенести посольство из Тель-Авива в Иерусалим

    © AP Photo/Oded Balilty

    Баку. 20 апреля. REPORT.AZ/ Румыния первой из стран Евросоюза и четвертой в мире готовится перенести посольство страны из Тель-Авива в Иерусалим.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил председатель Палаты депутатов (нижней палаты парламента) Румынии и лидер правящей в стране Социал-демократической партии Ливиу Драгня телеканалу Antena 3.

    Он указал, что накануне правительством принят "меморандум о начале процедуры переноса посольства в Иерусалим". По мнению политика, "перенос посольства в Иерусалим может принести Румынии краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные выгоды, поэтому следует использовать эту возможность". Драгня указал на "огромную символическую ценность" этого решения для Израиля.

    По информации швейцарской телекомпании RTS, правительственный меморандум принят в отсутствие министра иностранных дел Теодора Мелешкану, который находится в Тунисе. Официального заявления правительства по данному вопросу также не было.

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