Румыния намерена перенести посольство из Тель-Авива в Иерусалим

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Баку. 20 апреля. REPORT.AZ/ Румыния первой из стран Евросоюза и четвертой в мире готовится перенести посольство страны из Тель-Авива в Иерусалим.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил председатель Палаты депутатов (нижней палаты парламента) Румынии и лидер правящей в стране Социал-демократической партии Ливиу Драгня телеканалу Antena 3.

Он указал, что накануне правительством принят "меморандум о начале процедуры переноса посольства в Иерусалим". По мнению политика, "перенос посольства в Иерусалим может принести Румынии краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные выгоды, поэтому следует использовать эту возможность". Драгня указал на "огромную символическую ценность" этого решения для Израиля.

По информации швейцарской телекомпании RTS, правительственный меморандум принят в отсутствие министра иностранных дел Теодора Мелешкану, который находится в Тунисе. Официального заявления правительства по данному вопросу также не было.