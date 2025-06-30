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Румыния может столкнуться с протестами из-за новых мер по борьбе с рекордным дефицитом бюджета

Румыния может столкнуться с протестами из-за новых мер по борьбе с рекордным дефицитом бюджета Румыния может столкнуться с протестами из-за новых мер по борьбе с рекордным дефицитом бюджета
Другие страны
30 июня 2025 г. 12:29
Румыния может столкнуться с протестами из-за новых мер по борьбе с рекордным дефицитом бюджета

Румыния готовится в радикальным мерам по сокращению дефицита бюджета - рекордным среди стран ЕС – однако планы нового правительства рискуют столкнуться с жесткой негативной реакцией общества.

Об этом сообщает Report ссылкой на Politico.

Четырехпартийная коалиция во главе с либеральным премьер-министром Илие Боложаном была приведена к присяге 23 июня.

В частности, новое правительство планирует сократить 20% рабочих мест в сфере госслужбы, повысить НДС и ввести новый налог на азартные игры. Сокращение рабочих мест по предварительным оценкам коснется не менее 167 тыс. человек.

Правительство также планирует увеличить налог на прибыль и дивиденды с 10% до 16%, а также повысить ставку НДС на дрова и другие энергоносители с 5% до 9%. Некоторые другие сниженные ставки НДС, за исключением продуктов питания и лекарств, увеличатся до 19%.

Дефицит бюджета составил 9,3% от валового внутреннего продукта в 2024 году, и неспособность его снизить может привести к снижению суверенного рейтинга страны. Это увеличит стоимость заимствований и потенциально еще больше увеличит дефицит.

Правительство отложило обсуждение новых мер на фоне призывов к переговорам с профсоюзами и недавних протестов в офисе премьер-министра.

Ранее Европейская комиссия призвала Румынию сократить дефицит до 2,8% ВВП к 2030 году.

Гюльнар Махмудова

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