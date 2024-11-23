Румыния может стать полноправным членом Шенгенской зоны с 1 января 2025 года

Румыния станет полноправным членом Шенгенской зоны с 1 января 2025 года.

Румыния станет полноправным членом Шенгенской зоны с 1 января 2025 года.

Как передает Report , об этом заявил премьер-министр Румынии Марчел Чолаку по итогам визита в Венгрию, слова премьера привела его пресс-служба.

"Благодаря активной поддержке Венгрии в ее качестве действующего председателя Совета ЕС и всех государств-членов с 1 января 2025 года Румыния присоединится к Шенгенскому пространству и на сухопутных границах", - сказал Чолаку по итогам переговоров с главой венгерского кабмина Виктором Орбаном.

Решение о присоединении Румынии к Шенгенскому пространству на сухопутных границах начиная с 1 января 2025 года будет принято в Брюсселе 12 декабря на основе документа, который в качестве председателя Совета ЕС внесет Венгрия, сказал в свою очередь, Орбан.

"Уже в течение некоторого времени Румыния удовлетворяет всем необходимым критериям, чтобы стать полноправным членом Шенгенского пространства, и теперь все барьеры будут устранены", - заявил он.

В случае присоединения Румынии к Шенгенскому пространству паспортный контроль для румынских граждан, которые выезжают в страны - участницы Шенгенской зоны или прибывают в Румынию из этих стран, будет отменен и на сухопутных границах.