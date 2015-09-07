​Румыния может принять около 1,5 тысяч беженцев

Баку. 7 сентября. REPORT.AZ/ Румыния может принять на своей территории 1,5-1,7 тыс. беженцев.

Как передает Report, об этом заявил, выступая в парламенте, премьер страны Виктор Понта.

По его словам, Румыния "должна быть европейской страной и брать на себя обязательства, но также должна и пользоваться всеми правами".

Понта сообщил, что обсудил вопрос о приеме беженцев с главами правительств Болгарии, Сербии, Словакии и других соседних стран "с тем, чтобы у нас была более или менее скоординированная позиция".