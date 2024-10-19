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Румыния и Украина будут сотрудничать в борьбе с чрезвычайными ситуациями

Румыния и Украина будут сотрудничать в борьбе с чрезвычайными ситуациями Соглашение о сотрудничестве в области предотвращения, ограничения и устранения последствий чрезвычайных ситуаций подписали по итогам рабочей встречи министры внутренних дел Румынии и Украины Кэтэлин Предою и Игорь Клименко.
Другие страны
19 октября 2024 г. 18:13
Румыния и Украина будут сотрудничать в борьбе с чрезвычайными ситуациями

Соглашение о сотрудничестве в области предотвращения, ограничения и устранения последствий чрезвычайных ситуаций подписали по итогам рабочей встречи министры внутренних дел Румынии и Украины Кэтэлин Предою и Игорь Клименко.

Как передает Report, сообщение об этом размещено на сайте румынского МВД.

"С начала войны через страну проехали транзитом без инцидентов более 10 млн украинских граждан, из которых более 82 тыс. остались на румынской территории, 146 запросили убежища и более 100 тыс. обратились за различными формами международной защиты, и МВД успешно и без инцидентов выполнил все эти формальности", - отмечается в сообщении.

Предою сказал, что Румынии придется в перспективе разработать долгосрочную комплексную политику в отношении оставшихся в стране украинских беженцев, так как долгосрочное проживание и социально-экономическая интеграция в румынское общество укрепят украинское меньшинство в стране и потребуют мер по его культурной интеграции.

Румынский министр подчеркнул, что после завершения войны его страна должна и имеет для этого возможности играть важную роль в процессе восстановления Украины путем инвестиций и организации центра логистической поддержки близ границ для операций по реконструкции Украины, так как ее географическое расположение для этого стратегически выгодно.

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