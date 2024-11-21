Румыния и США подписали соглашение на поставки более 30 истребителей F-35

Власти Румынии подписали с США соглашение на поставки в румынские войска 32 истребителей-бомбардировщиков F-35.

Власти Румынии подписали с США соглашение на поставки в румынские войска 32 истребителей-бомбардировщиков F-35.

Как передает Report, об этом сообщают зарубежные СМИ.

Отмечается, что сумма контракта - $6,5 млрд, он является наиболее дорогим в новейшей истории страны. По графику F-35 начнут прибывать в Румынию в начале 2030-х годов.

В свою очередь производитель этих самолетов корпорация Lockheed Martin отметила, что Румыния станет 20-й страной, эксплуатирующей F-35.

По данным СМИ, стоящие на вооружении ВВС Румынии истребители F-16 должны будут выводить из эксплуатации в 2034 - 2040 годах. Вместе с тем в Румынии размещается центр по подготовке украинских пилотов и техников к использованию F-16.

Напомним, что в Румынии с 2022 года размещена самая крупная группировка на юго-востоке альянса - многонациональная боевая группа НАТО - 5 тыс. человек. Также здесь находится база системы ПРО НАТО, где развернута система противоракетной обороны "Иджис". В конце сентября Бухарест получил от США заем в размере $920 млн на модернизацию румынских вооруженных сил.