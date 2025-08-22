Румыния готова предоставить свои базы в рамках гарантий безопасности Украины

О нас

Другие страны
22 августа 2025 г. 00:27
Румыния могла бы предоставить свои военные базы союзникам по НАТО в качестве своего вклада в достижение прочного мира в Украине.

Как передает Report, об этом заявил премьер-министр Румынии Илие Боложан в интервью телеканалу Antena 1.

Отвечая на вопрос о том, как правительство относится к просьбе европейских лидеров о том, чтобы США разместили истребители F-35 в Румынии в рамках гарантий безопасности, глава правительства подчеркнул, что в ходе переговоров с союзниками об этих гарантиях Румыния заявила, что не будет направлять войска в Украину.

"А второй вопрос в дискуссиях с нашими союзниками был о том, что, учитывая принадлежность Румынии к НАТО, наши военные базы, которые и сегодня управляются совместно нашими силами и силами НАТО, могут использоваться войсками НАТО, войсками США, других союзников, - сказал Боложан. - Это мог бы быть, скажем, вклад Румынии в обеспечение поддержки для прочного мира в Украине, предоставление наших военных баз в распоряжение союзников по НАТО".

Минобороны Румынии выступило 21 августа с заявлением, в котором утверждалось, что "Румыния в курсе и будет участвовать во всех решениях союзников относительно гарантий безопасности". "Военно-воздушная инфраструктура Румынии представляет собой сильный элемент на восточном фланге Североатлантического альянса по сдерживанию и обороне", - подчеркивалось в нем.

